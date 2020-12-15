Петербуржцы поплатились оторванными дверями за парковку на газоне

Петербуржцы поплатились оторванными дверями за парковку на газоне
Автомобили были припаркованы на газоне. Фото: vk.com/spb_today

Неизвестные хулиганы незаконным способом проучили петербургских автомобилистов, которые припарковали свои автомобили на газоне.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Горожане пишут, что без передних дверей остались две легковушки, припаркованные во дворе на Ключевой улице.

Автомобили оставлены прямо на газоне, в связи с чем петербуржцы предположили, что кража дверей стала наказанием за неправильную парковку. Однако многие не оценили такого подхода и осудили злоумышленников.

Легковушки остались без передних дверей. Фото: vk.com/spb_today

Одна из подписчиц паблика сообщила, что кто-то пытался снять дверь с машины, припаркованной по всем правилам на той же Ключевой улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге работнику техобслуживания светит 5 лет тюрьмы за угон авто в нетрезвом виде.

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