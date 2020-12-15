Гостиницы и музеи: для кого в Петербурге могут продлить «налоговые каникулы»

В Петербурге депутаты рассмотрят предложения по снижению налоговой нагрузки в рамках третьего пакета антикризисных мер, которые были предложены из-за пандемии коронавируса.

Так, законопроект предлагает до 2022 года продлить действие льгот по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы. Выпадающие доходы оценили в 3 млрд рублей.

Кроме того, на три года от уплаты транспортного налога могут освободить организации по водным транспортным средствам, которые являются объектами культурного наследия и используются для музейной деятельности.

До 2023-го года могут быть продлены «налоговые каникулы» по патентной системе налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

На следующий год хотят сохранить льготы для предприятий гостиничного бизнеса. Они смогут выплачивать только половину налога при выполнении обязательного условия по размеру средней заработной платы их работников.

Отдельный пункт законопроекта касается транспорта на экологически чистых видах топлива. Со следующего года в Петербурге от налога на транспорт освободят владельцев средств на электрических двигателях, произведенных на территории Евразийского экономического союза, и средств на газомоторном топливе. Такие льготы будут действовать пять лет с момента регистрации транспортного средства.

Примечательно, что сегодня в Петербурге зарегистрирована только одна «Лада» на электрическом двигателе. Так что выпадающие доходы бюджета – 30 тысяч рублей. А вот по налоговой льготе для владельцев транспорта на газомоторном топливе – 38 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленобласти могут освободить владельцев электрокаров от транспортного налога.