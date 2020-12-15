Кокорин не сыграет против «Зенита» из-за мышечных болей

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин пропустит матч против своей бывшей команды «Зенит». Мышечные боли стали причиной пропуска очередной игры чемпионата России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, Александр Кокорин не полетит в Санкт-Петербург из-за подозрения на травму. Игрок жалуется на мышечные боли.

Отметим, что игра «Зенит» – «Спартак» пройдет в среду, 16 декабря, в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Данный матч будет примечательным для обеих команд. На данный момент «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице после 18 туров с 38 очками. Следом идет именно «Спартак», – у команды из Москвы 35 очков за такое же количество матчей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Кокорин может зимой перейти в «Фиорентину» из «Спартака».