Петербургские ученые разрабатывают обогащенные продукты питания для профилактики рака

Петербургские ученые разрабатывают обогащенные продукты питания для профилактики рака
За период исследования учёные проверят и подтвердят эффективность биологически активных веществ на лабораторных животных. Фото: pixabay

Петербургские ученые работают над созданием продуктов питания с биологическими активными веществами для профилактики фоновых, предраковых и онкологических заболеваний.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова отметили, что обогащение продуктов специальными активными веществами является хорошей профилактикой.

Как сообщила пресс-служба медцентра, ученые изучают влияние биологически активных веществ на профилактику заболеваний, таких как метаболический синдром, сахарный диабет второго типа, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, рак простаты, мастопатия и рак груди.

Исследование будет длиться с 2020 по 2023 год. На него выделено 20 млн рублей. Планируется, что наиболее активные и безопасные компоненты станут основой для рецептур функциональных продуктов питания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом.

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