В Ленобласти похолодает до -3 градусов и выпадет снег

В Ленинградской области в среду, 16 декабря, ожидается облачная погода. По прогнозу синоптиков, местами выпадет небольшой снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», снег выпадет утром и днем, а на западе региона пройдет снег с дождем. На востоке ожидается снегопад.

В некоторых районах ожидается гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность – велика вероятность возникновения ДТП.

В ночное время суток столбики термометров покажут 0…-5 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться от -3 до +2 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.