В Петербурге в среду выпадет снег с дождем

В Петербурге ожидается снегопад. Фото: комитет по благоустройству

В Петербурге ожидается снегопад. Фото: комитет по благоустройству

В среду, 16 декабря, в Северной столице ожидается пасмурная погода. По прогнозу синоптиков выпадет снег с дождем.

По данным ГУ МЧС России по Петербурга, столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Ветра будет слабый. Скорость его порывов составит 3-4 метра в секунду.

В 1984 году 16 декабря в Северной столице температура воздуха опустилась до -14,3 градуса. Опасные метеорологические явления не ожидается.

В Ленинградской области в среду, 16 декабря, ожидается облачная погода. По прогнозу синоптиков, местами выпадет небольшой снег. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», снег выпадет утром и днем, а на западе региона пройдет снег с дождем. На востоке ожидается снегопад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.