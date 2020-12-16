«ВКонтакте» удивило включение в «пиратский список» сайтов ЕК

«ВКонтакте» удивило включение в «пиратский список» сайтов ЕК
Еврокомиссия внесла «ВКонтакте» и Telegram в список сайтов с пиратским контентом. Фото: Pixabay

Во «ВКонтакте» (ВК) отреагировали на включение соцсети в «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» Европейской комиссии (ЕК).

«Мы удивлены включением «ВКонтакте» в данный список, так как уже много лет мы активно взаимодействуем с правообладателями по самым разным направлениям,» — заявили в пресс-службе соцсети, сообщает РИА «Новости».

Ранее Еврокомиссия включила в свой «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

ЕК отметила, что пользователи соцсети «ВКонтакте» могут иметь «несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что социальная сеть «Вконтакте» запустила собственный мессенджер. Теперь благодаря ей можно не только писать сообщения или звонить людям, которые есть в списке друзей, но и тем, чей номер есть в «Контактах» телефона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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