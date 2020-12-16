«Сотрудница пенсионного фонда» вынесла из квартиры пожилого петербуржца 927 тысяч

Пенсионный возраст для получателей негосударственных выплат снизится до той цифры, которая была еще до пенсионной реформы. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Пенсионный возраст для получателей негосударственных выплат снизится до той цифры, которая была еще до пенсионной реформы. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Пожилой петербуржец не досчитался более 900 тысяч рублей после ухода «сотрудницы Пенсионного фонда».

Инцидент произошел во вторник, 15 декабря. В отдел полиции обратился 90-летний мужчина с заявлением о краже денег из его квартиры.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что пенсионеру поступал звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда. Она уведомила мужчину о замене пенсионных удостоверений. Позже «сотрудница» явилась лично к заявителю, рассказав, что ему положена компенсация за отказ от санаторно-курортного лечения, и предложила проверить имеющиеся у заявителя деньги. После ее ухода мужчина обнаружил пропажу 927 тыс. рублей.

Мужчина также рассказал, что мошенница была одета в темную куртку и платок, на вид ей около 40 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенник представился сыном пенсионера и обманул его на 3 млн рублей.