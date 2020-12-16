Макаров просит «не насиловать» Петроградку: депутаты одобрили новый запрос Беглову по дому-«гробу» на Карповке

Макаров просит «не насиловать» Петроградку: депутаты одобрили новый запрос Беглову по дому-«гробу» на Карповке
Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Фото: пресс-служба ЗакСа

В Петербурге депутаты согласовали уже третий за эту осень запрос губернатору Александру Беглову по вопросу строительства ЖК на набережной Карповки. Парламентариев насторожило то, что застройщик объявил о старте продаж квартир, но не учел замечания Градсовета.

Групповой депутатский запрос в среду, 16 декабря, на заседании Законодательного Собрания представил в очередной раз спикер Вячеслав Макаров. Отметим, что Петроградская сторона считается вотчиной председателя петербургского парламента.

«Все заверяли, что никогда дом-«гроб» не появится на Петроградской стороне. Смотрите, запущена продажа. Сейчас сами у себя начнут покупать эти квартиры, а потом скажут, что дом надо вводить из-за обманутых дольщиков», — заявил Макаров. Спикер также попросил «прекратить насиловать» Петроградскую сторону.

ЖК Meltzer Hall успел стать больной темой. Парламентарии настаивали на том, что разрешение на строительство комплекса было отменено. Отмечалось, что на территории предполагаемой застройки находится ряд объектов культурного наследия – постройки фабрики Мельцера, дом Корлякова, здание кинематографа «Гранд-Палас». При этом уже в августе этого года демонтировали трубу фабрики.

Вторая претензия депутатов к ЖК – архитектурный облик. Дом в ЗакСе называют «гробом» и «крематорием».

В другом своем запросе депутаты сообщали, что участок, на котором предполагается строительство ЖК, расположен в зоне влияния перегона участка метро «Петроградская – Черная речка». По данным парламента, требование о согласовании проектной документации с ГУП «Петербургский метрополитен» было нарушено.

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