Петербургский депутат усомнился в выдаче бесплатных препаратов от Covid-19

Большинство зараженных коронавирусом петербуржцев не получили бесплатных лекарств от коронавируса. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев.

Собрание началось сегодня, 16 декабря, в Мариинском дворце. По словам парламентария, на октябрь в резервного фонд Петербурга на 2020 год было потрачено порядка 10 млрд, при этом не было закуплено ни одного медпрпарата для борьбы с коронавирусом, который бы раздавался бесплатно амбулаторным пациентам.

Депутат также задался вопросом, существуют ли данные о том, кому раздаются препараты от новой болезни.

Напомним, Петербург получил 5,5 тыс. доз вакцины против Covid-19 «Спутник V». Ещё тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона» доставят в город до конца 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса есть во всех регионах России.