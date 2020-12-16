ЗакС продлил право Смольного устанавливать меры соцподдержки

ЗакС продлил право Смольного устанавливать меры соцподдержки
ЗакСобрание Петербурга. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Депутаты Петербурга обсудили принятие в Петербурге ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Заксобрание поддержало продление в 2021 году полномочий горправительства определять формы и порядок предоставления мер социальной поддержки населению.

Об этом стало известно сегодня, 16 декабря. Депутат ЗакСа от Единой России Елена Киселева на заседании, которое проходит в Мариинском дворце, предложила продлить на предстоящий год ограничительные меры по борьбе с COVID. По ее мнению, решать все эти вопросы должны в Смольном.

«Во всех наших действиях мы должны руководствоваться мнением эпидемиологов и Роспотребнадзора», — заявила парламентарий.

В поддержку инициативы комитета выступила лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский депутат усомнился в бесплатной выдаче лекарств от ковид.

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