Беглов назначил нового председателя Комитета по делам записи актов гражданского состояния

Должность председателя Комитета по делам записи актов гражданского состояния Петербурга займет Оксана Маталина.

Об этом стало известно в среду, 16 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. С сегодняшнего дня Маталина вступает на новую должность.

До назначения на этот пост Оксана Маталина работала зам председателя указанного комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председателем Архивного комитета администрации Петербурга назначен Петр Тищенко. До этого он занимал должность замглавы комитета по труду и занятости населения.