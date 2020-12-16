Музей-заповедник «Гатчина» надеется получить право на работу в новогодние праздники

В Ленобласти, в отличие от Петербурга, музеи не закрывают на период новогодних каникул. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленобласти, в отличие от Петербурга, музеи не закрывают на период новогодних каникул. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Директор музея-заповеднка «Гатчина» Василий Панкратов рассказал, что учреждение надеется получить разрешение на работу в период январских каникул с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

По словам руководителя ГМЗ, это может быть возможным, поскольку музей находится на территории Ленинградской области, где нет строгого запрета на работу во время новогодних праздников. Об этом Панкратов заявил в среду, 16 декабря, в ходе пресс-конференции, прошедшей в онлайн-формате.

При этом в случае согласования посещение музея будет возможно только по билетам, приобретенным в интернете — это позволит избежать скопления людей возле касс. Стоимость входа также увеличат в 1,5 раза, чтобы ограничить число желающих побывать в Гатчинском дворце.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут продлить налоговые каникулы для гостиниц и музеев.