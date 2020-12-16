Попова заявила, что в России разрабатывают 26 вакцин от коронавируса

Попова заявила, что в России разрабатывают 26 вакцин от коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала соблюдать меры предосторожности. Фото: kremlin.ru

Над созданием препаратов трудятся сотрудники 17 научных центров.

В России разрабатывают сразу 26вариантов вакцин от коронавируса. Создать препарат пытаются в 17 научных центрах. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Отмечается, что «Эпиваккорона» проходит сейчас пострегистрационные испытания. В качестве добровольцев выступают люди старше 60 лет.

Попова добавила, что Россия готова предоставить другим странам отечественную тест-систему. На данный момент их передали в 45 государств. Президент РФ Владимир Путин также уверял, что страна не против делиться вакциной с теми, кто верит в ее эффективность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцины от коронавируса включат в календарь профилактических прививок. В некоторых городах России уже началась вакцинация от инфекции.

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