Стоимость одноразовой защитной маски в Петербурге снизилась до 2,5 рублей

Стоимость одноразовой защитной маски в Петербурге снизилась до 2,5 рублей
Эксперт объясняет текущую ситуацию насыщением рынка. Фото: pixabay

Председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Александр Жемякин заявил о снижении цен на одноразовые медицинские маски до 2,5 рублей за штуку.

Глава ведомства отмечает, что во время первой волны коронавируса и резко возросшего спроса на СИЗ стоимость одноразовых масок достигала 80 рублей за штуку, но сейчас, благодаря развертыванию нескольких линий производства, цены удалось стабилизировать.

Как рассказал Жемякин телеканалу «Санкт-Петербург», сейчас закупка масок производится по 2 рубля 50 копеек, при этом можно было найти СИЗ и по более дешевой цене. Такие данные получены по итогам последнего мониторинга, проведенного при выделении средств из резервного фонда. Эксперт объясняет текущую ситуацию насыщением рынка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как правильно носить маску в зимнее время.

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Стоимость одноразовой защитной маски в Петербурге снизилась до 2,5 рублей