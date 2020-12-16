Часовщики Петербурга помогут восстановить уничтоженные пожаром часы собора Нотр-Дам

Восстановление собора займет не один год. Фото: pixabay

Восстановление собора займет не один год. Фото: pixabay

Специалисты Петродворцового часового завода «Ракета» помогут в воссоздании знаменитых часов собора Парижской богоматери, которые были разрушены пожаром в апреле 2019 года.

На данный момент инженеры предприятия изучают конструкцию механизмов часов COLLIN, находившихся на фасаде собора Нотр-Дам, чтобы понять, какие детали они смогут изготовить. Во Франции технология производства подобных часов давно утрачена, тогда как на заводе «Ракета» были собраны самые большие часы в мире — 4,5-тонные часы для атриума Центрального детского магазина на Лубянке, которые состоят из более чем пяти тысяч деталей.

Напомним, что пожар в соборе Парижской богоматери произошел 5 апреля 2019 года и едва не привел к обрушению старинной постройки. К счастью, здание удалось сохранить, однако собору все равно нанесен значительный ущерб — шпиль и крыша были фактически уничтожены.

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