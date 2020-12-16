В Минобороны опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе

Министерство обороны заявило о том, что сообщения об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе являются недействительными, передает пресс-служба ведомства.

Российские силы продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме. Миротворцы ведут работы на наблюдательных постах, а также занимаются мониторингом по соблюдению режима прекращения огня.

Также в ведомстве отметили, что прекращение огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окружении российских миротворцев силами Азербайджана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что участникам несанкционированной акции в поддержку Карабаха на Невском проспекте запретили въезд в РФ.

Мужчины заблокировали проезд по Невскому проспекту возле дома №79, выкрикивая лозунги «Карабах!».