В Минобороны опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе

В Минобороны опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Глава Минобороны Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны заявило о том, что сообщения об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе являются недействительными, передает пресс-служба ведомства.

Российские силы продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме. Миротворцы ведут работы на наблюдательных постах, а также занимаются мониторингом по соблюдению режима прекращения огня.

Также в ведомстве отметили, что прекращение огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окружении российских миротворцев силами Азербайджана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что участникам несанкционированной акции в поддержку Карабаха на Невском проспекте запретили въезд в РФ.

Мужчины заблокировали проезд по Невскому проспекту возле дома №79, выкрикивая лозунги «Карабах!».

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