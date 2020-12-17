Убирать дороги Петербурга от снега выехали машины с реагентами

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 17 декабря дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Больше всего внимания уделяется набережным. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами засыпают набережные Невы, Мойки, Фонтанки, реки Монастырки и Обводного канала, а также улицу Александра Матросова, 2-й Предпортовой проезд, Загородный проспект и другие улицы.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.