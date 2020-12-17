Путин ответит на вопросы журналистов и россиян: где смотреть пресс-конференцию

В четверг, 17 декабря, пройдет ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году временем журналистам придется делиться с обычными гражданами.

Пресс-конференция стартует в 12:00. В этом году из-за пандемии коронавируса ее проводят в новом формате. Президент будет отвечать по видеосвязи из своего кабинета. Журналисты федеральных и иностранных изданий разместятся в Центре международной торговли в Москве. Журналисты из регионов будут выходить в эфир по видеосвязи.

Еще одно нововведение этого года — элементы «Прямой линии». Провести ее отдельно из-за пандемии не смогли, так что во время пресс-конференции вопросы будут задавать все. При этом телефонной линии для граждан не предусмотрено. Вопросы собирали через сайт пресс-конференции и специальное мобильное приложение.

Традиционно за прямой трансляцией можно следить на «Первом канале», а также телеканалах «Россия 1» и «Россия 24». Время под эфир отвели радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Трансляцию также можно будет увидеть в бесплатном приложении «Москва – Путину».

Обычно продолжительность таких пресс-конференций составляет около четырех часов. Самая долгая прошла в 2008-м году – тогда она длилась 4 часа и 40 минут.

Эта пресс-конференция станет 16-й по счету для Владимира Путина. В прошлом году был установлен рекорд аккредитованных журналистов – 1895 человек.

Отметим, что в прошлые годы многие журналисты придумывали яркие образы, чтобы привлечь внимание президента, например, приходили в национальных костюмах.