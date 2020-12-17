На Будапештской ночью спасатели тушили квартиру

В ночь на 17 декабря во Фрунзенском районе Петербурга в одном из домов произошел пожар. Там загорелась комната в квартире.

Пожар произошел в доме №63, корпус 1, по Будапештской улице, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило 2:41. В трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 4:30. В ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во вторник, 15 декабря, в башкирском селе Ишбулдино произошел крупный пожар в доме престарелых, жертвами которого стали 11 человек.