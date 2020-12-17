Под Тосно нашли нарколабораторию и оружие

Под Тосно нашли нарколабораторию и оружие
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

В Тосненском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали подозреваемого в синтезе и продаже наркотиков. Кроме того, у задержанного нашли оружие.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в доме 54-летнего неработающего жителя Лисинского сельского поселения прошел обыск, в ходе которого были найдены несколько пакетов с наркотиками общей массой около 59 кг, а также химическое оборудование.

Кроме того, изъяли три карабина и несколько десятков патронов. По предварительной информации, мужчина изготавливал наркотик в своей лаборатории и продавал их клиентам.

По факту незаконного производства и сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, которая вовлекла сына-восьмиклассника в совершение преступления, связанного с совместными поисками наркотиков на улицах города.

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