В Петербурге учителя просят о «дистанционке», но школы надеются дотянуть до Нового года

Петербургские учителя вновь начали просить о дистанционном обучении. С просьбой переводить детей на уделанный формат к родителям обратилась одна из школ в Калининском районе. Ранее вице-губернатор Ирина Потехина заявляла, что во всех школах ждут новогодних каникул, чтобы «получить небольшую передышку».

Сообщение с просьбой рассмотреть возможность перевода учеников на удаленный формат работы появилось в группе 149-й школы Калининского района в социальной сети «ВКонтакте». Учеников 5-11-х классов просили перевести на «дистанционку» с 16 по 25 декабря, а 1-4-х классов – с 21 по 25 декабря.

Причиной назвали сложную эпидемиологическую ситуацию и большое количество заболевших учителей.

Администрация школы предложила, чтобы уроки онлайн вели ее же учителя. В случае, если учитель не сможет провести урок, в расписании появится «окно».

Позже сообщение из группы в социальной сети было удалено.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Смольном признали: сложным будет оставаться весь учебный год. Вице-губернатор Ирина Потехина сообщала, что городские власти надеются на вакцинацию, которая начнется в ближайшие недели, и учителя получат возможность сделать прививку. При этом она отметила, что на новогодних каникулах все получат небольшую передышку.

Сейчас в Петербурге работает формат смешанного обучения — школьники по желанию могут заниматься дистанционно, по заявлению родителей. Остальные продолжают очные уроки.

По результатам опроса вице-губернатора Ирины Потехиной, большинство родителей не поддерживают тотальную «дистанционку». Такой вариант, впрочем, сообщал губернатор Александр Беглов, в Смольном также обсуждают.