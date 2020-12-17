В Адмиралтейском районе задержали кассира, который угнал каршеринг

В полицию обратился представитель частной компании и сообщил о том, что в период от дома 10 по Нарвскому проспекту неизвестный воспользовавшись аккаунтом аренды автомобиля 31-летнейженщины, угнал иномарку.

Выяснилось, что еще 24 ноября в Красносельском районе был остановлен указанный автомобиль Renault Kaptur под управлением 23-летнего кассира, с признаками алкогольного опьянения. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ, после чего мужчина был отпущен. Автомобиль же был передан представителю организации.

После поступления заявления об угоне сотрудники полиции нашли горе-водителя и привлекли его к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции провели обыск в гараже 46-летнего мужчины и обнаружили там две иномарки, предположительно, украденные в октябре и ноябре 2020 года. Одну из машин похитили в Приморском районе.