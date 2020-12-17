Сбербанк и ВТБ планируют заменить до 50% пластиковых карт на цифровые

Крупнейшие российские банки хотят отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые.

Сбербанк к концу 2023 года планирует выпускать половину карт в цифровом формате, сообщает РБК. Уже в начале следующего года клиентам Сбербанка будет предоставлена услуга «пластика как опции», и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде.

ВТБ заявил о планах выпускать в цифровом виде до 40% карт. Представитель банка отметили, что в этом году наблюдался спрос на виртуальные карты. Например, в ноябре их было эмитировано в 2,5 раза больше, чем в январе, а всего с начала года объём эмиссии превысил 300 тысяч штук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чтобы вновь получать уведомления, клиентам Сбербанка придется подключить услугу «Уведомления по карте». Владельцу базовой карты она обойдется в 30 рублей, а стандартной — в 60 рублей. Для тех, у кого премиальная или кредитная карта, услуга останется бесплатной.