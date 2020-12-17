В Петербурге задержали подозреваемого в организации притонов

В Петербурге задержали подозреваемого в организации притонов
Организатора привлекут к уголовной ответственности. Фото: Pixabay

В Петербурге сотрудники полиции задержали организатора трех притонов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 декабря полицейские задержали 59-летнего мужчину, организовавшего притон.

Выяснилось, что он разместил рекламу об оказании услуг сексуального характера и арендовал несколько квартир (на Гражданском проспекте и Парашютной улице) и нежилое помещение. Он нанял специальный «персонал», чтобы получать доход от преступной деятельности.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская полиция ликвидировала притон для оказания услуг по проституции, который находился в квартире на Брестском бульваре в Красносельском районе.

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