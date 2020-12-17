Президент ждет падения реальных доходов россиян на 3%

Реальные доходы жителей России к концу года могут упасть на 3%. Такой прогноз в ходе ежегодной пресс-конференции дал президент Владимир Путин.

По словам президента, реальная заработная плата подрастет на 1,5% к концу этого года. Однако падение реальных доходов будет на уровне 3%.

Отметим, что первая журналистка, задавшая вопрос президенту, попросила его подвести итоги уходящего года.

Пресс-конференция Владимира Путина проходит в четверг, 17 декабря, в необычном формате. Сам президент выходит на связь из Ново-Огарево. Там он находится вместе с журналистами кремлевского пула. Журналисты федеральных и иностранных изданий находятся в Москве, регионы подключаются к пресс-конференции по видеосвязи. В ходе пресс-конференции в этом году вопросы будут задавать и обычные граждане, поскольку «Прямая линия» с президентом была отменена из-за пандемии коронавируса.