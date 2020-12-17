В Петербурге зафиксировано 3763 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3763 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг, 17 декабря, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине в городе находится 1650 человек. Из них 13 – в обсерваторе, 749 — на самоизоляции, 1243 человека – контактные,

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 587 летальных исходов. При этом вылечились 26 440 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 762 668 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 49 151 летальный исход, выздоровели 2 202 540 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.