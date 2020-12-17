На Непокоренных ДТП стало причиной пробки

Автомобили стали препятствием для передвижения по одной из полос.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 декабря, произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Непокоренных – там по непонятной причине «стукнулись» три машины. В результате они образовали «паровозик», заняв одну из полос движения. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб, они выясняют обстоятельства инцидента.

Пока непонятно, кто виноват в аварии и есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге девушка упала с моста Александра Невского. Горожанка оказалась в ледяной воде, ей на помощь пришли спасатели.