Урегулирование без кровопролития: Путин обозначил позицию по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин надеется, что другие страны и международные организации придут на помощь для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом глава государства сообщил на ежегодной пресс-конференции. По его словам, позиция Москвы в – урегулировании без кровопролития. Российская сторона также считает, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным с возможностью общения Нагорного Карабаха и Армении.

«Ситуация вышла из-под контроля. Эта «напряженка» длилась много лет. Возникали трения, перестрелки, мелкие стычки. Все это вылилось в конфликт», — пояснил Владимир Путин. Он добавил, что не считает внешнее вмешательство причиной конфликта.

Российский президент также выразил надежду на то, что случаи нарушения перемирия останутся единичными.

Как писала Gazeta.SPb ранее в Минобороны опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе.