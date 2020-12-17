В Петербурге отложили стройку на месте манежа Финляндского полка на Васильевском

В Петербурге отложили стройку на месте манежа Финляндского полка на Васильевском
Депутаты пытаются оспорить разрешение на стройку на месте манежа на Васильевском острове. Фото: google.maps

В Петербурге приостановлено действие разрешения на строительство жилого дома на месте манежа Финляндского полка в Василеостровском районе города.

Соответствующее решение вынес Куйбышевский районный суд, сообщает в Telegram-канале депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский. По словам депутата, суд удовлетворил ходатайство градозащитников о принятии мер предварительной защиты.

В настоящее время депутаты пытаются оспорить разрешение на строительство многоквартирного дома на месте манежа на 20-й линии Васильевского острова, 19. Разрешение было выдано 8 декабря.

По мнению депутатов, манеж является исторической постройкой, и никакого сноса и стройки на месте быть не должно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Петербурга признал незаконным строительство на территории Муринского парка.

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