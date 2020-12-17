Мужчина в маске ограбил отделение банка во Фрунзенском районе

Петербургские правоохранители по всему городу ищут мужчину, ограбившего отделение банка во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в городском управлении МВД России.

Все произошло около 14:40 в четверг, 17 декабря. В полицию сообщили о нападении на отделение банка на улице Белы Куна, 6/1.

По словам заявителя, в отделение банка вошел неизвестный мужчина. Он был в маске, а в руках держал предмет, похожий на пистолет. Угрожая застрелить сотрудников, грабитель похитил около 450 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.

Полиция проводит мероприятия, направленные на розыск и задержание преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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