В Петербурге похитили человека на Дачном проспекте, введен план «Перехват»

В Петербурге похитили человека на Дачном проспекте, введен план &#171;Перехват&#187;
Ресторан "Токио Сити" на Дачном проспекте. Фото: google.maps

Петербургские правоохранители ввели план «Перехват» после похищения мужчины в Кировском районе города.

Все произошло в четверг днем, 17 декабря, у ресторана «Токио Сити», расположенного на Дачном проспекте. Как сообщает 78.ru, трое неизвестных мужчин вынесли посетителя из ресторана. Затем они силой затолкали потерпевшего в автомобиль «Киа Рио» белого цвета и увезли в неизвестном направлении. По данным правоохранительных органов, похитители были кавказской национальности.

Подробности произошедшего уточняются. Злоумышленников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге трое осужденных самовольно покинули исправительный центр. У осужденных есть 24 часа на возвращение в центр, в противном случае их объявят в розыск.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кировский район новости СПб полиция похищение человека


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин анонсировал увеличение поддержки семей с детьми в 2021 году
Пресс-конференция Путина длилась чуть дольше четырех часов
На Литовской сбили пешехода: женщина пыталась перебежать дорогу
В Петербурге отложили стройку на месте манежа Финляндского полка на Васильевском
Маркус Берг объяснил, почему не захотел играть за «Зенит»
Петербург передаст РПЦ историческое здание на Октябрьской набережной
Google оштрафовали на 3 млн рублей за выдачу запрещенной информации
В Петербурге похитили человека на Дачном проспекте, введен план ...