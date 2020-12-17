В Петербурге похитили человека на Дачном проспекте, введен план «Перехват»

Петербургские правоохранители ввели план «Перехват» после похищения мужчины в Кировском районе города.

Все произошло в четверг днем, 17 декабря, у ресторана «Токио Сити», расположенного на Дачном проспекте. Как сообщает 78.ru, трое неизвестных мужчин вынесли посетителя из ресторана. Затем они силой затолкали потерпевшего в автомобиль «Киа Рио» белого цвета и увезли в неизвестном направлении. По данным правоохранительных органов, похитители были кавказской национальности.

Подробности произошедшего уточняются. Злоумышленников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге трое осужденных самовольно покинули исправительный центр. У осужденных есть 24 часа на возвращение в центр, в противном случае их объявят в розыск.