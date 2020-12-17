Бондаренко остался недоволен качеством уборки в Калининском районе

Он отметил, что хуже всего во многих районах города убирают тротуары.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил, что необходимо усилить контроль за уборкой в Калининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Он отметил, что больше всего претензий к качеству уборки за прошедшую неделю было к Калининскому району. Бондаренко призвал усилить контроль за качеством проделываемых работ. Он добавил, что хорошо со своей задачей справились дорожники в Пушкинском, Курортном, Кировском и Красносельском районах.

В центральных районах города сложнее всего убирать тротуары, подчеркнул Бондаренко. Напоминаем, что в выходные, 11-13 декабря, улицы города убирали более тысячи единиц техники и более 1,2 тысячи работников ручного труда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы остались не в восторге от уборки в выходные.