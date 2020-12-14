Соляная жижа и лед: петербуржцы остались не в восторге от уборки в выходные

Соляная жижа и лед: петербуржцы остались не в восторге от уборки в выходные
Уборка в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

Петербуржцы вновь остались недовольны зимней уборкой. За выходные на дороги вылили 176 «кубов» солевого раствора и высыпали 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси – горожане уже приготовились дышать реагентами весной.

В понедельник, 14 декабря, об уборке в минувшие выходные отчитался городской комитет по благоустройству. По данным ведомства, только в субботу высота выпавшего снега составила 3,3 сантиметра. В результате за выходные с городских дорог вывезли 5,8 тыс. кубометров снега.

«Проезжая часть и тротуары были обработаны 176 м3 солевого раствора и почти 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси – самого эффективного средства для борьбы с гололедицей», — рапортовал комитет.

Отзывы жителей Петербурга об уборке снега. Фото: скриншот «ВКонтакте»

С утверждением о «самом эффективном средстве» согласны далеко не все петербуржцы. Долго искать недовольные комментарии горожан не приходится – мнение они высказывают прямо в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте», под новостями об уборке.

Отзывы жителей Петербурга об уборке снега. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Как отметила жительница Приморского района, реагенты превратили снег на улицах Савушкина, Дибуновской, Школьной и Покрышева в жижу – ее в результате тракторы с щетками разбросали к жилым домам.

Отзывы жителей Петербурга об уборке снега. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Недовольны уборкой остались жители Петроградского района, где гололедицу оставили на тротуарах.

Отзывы жителей Петербурга об уборке снега. Фото: скриншот «ВКонтакте»

«Последствия уборки в Пушкинском районе испытали на себе – там, где прошлась техника со щетками – там каток, а там, где по разным причинам никто не убирал, было чисто и не скользко. Щетками шикарно тротуары отполировали, разве что на коньках танцевать», — заметила одна из пользовательниц.

Отзывы жителей Петербурга об уборке снега. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Метод уборки удивил и жителей Московского района. Так, по словам местной жительницы, от снега на улице Ленсовета для чего-то очистили газон.

Отзывы жителей Петербурга об уборке снега. Фото: скриншот «ВКонтакте»

На гололедицу также успели пожаловаться и жители центра Петербурга.

Отзывы жителей Петербурга об уборке снега. Фото: скриншот «ВКонтакте»

«XXI век, а мы так и не научились грамотно убирать один сантиметр снега», — сделал вывод об уборке в выходные петербуржец.

Отзывы жителей Петербурга об уборке снега. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Ранее gazeta.spb.ru неоднократно писала о том, что большинство петербуржцев не одобряют зимнюю уборку с использованием реагентов. «Двойку» жители Северной столицы поставили и уборке первого в этом году снега.

Отзывы жителей Петербурга об уборке снега. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Отметим, что комитет по благоустройству возглавляет Сергей Малинин, а работу ведомства курирует вице-губернатор Николай Бондаренко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по благоустройству новости СПб реагенты снег соль уборка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Строительную компанию Петербурга оштрафовали на 250 тысяч рублей за ...
СК возбудило дело после смерти троих человек в пожаре на улице Подводника ...
Соляная жижа и лед: петербуржцы остались не в восторге от уборки в выходные
Петербургу безвозмездно передали 65% «Метростроя Северной Столицы»
В Выборге возбуждено дело за убийство по неосторожности мужчины на охоте
ГАТИ информирует о новых ограничениях на дорогах Петербурга с 15 и 16 декабря
Из дома №31 на Подводника Кузьмина эвакуировали 50 человек из-за запаха газа
Ленобласть установила рекорд по числу заболевших COVID за сутки