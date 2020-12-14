Соляная жижа и лед: петербуржцы остались не в восторге от уборки в выходные

Петербуржцы вновь остались недовольны зимней уборкой. За выходные на дороги вылили 176 «кубов» солевого раствора и высыпали 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси – горожане уже приготовились дышать реагентами весной.

В понедельник, 14 декабря, об уборке в минувшие выходные отчитался городской комитет по благоустройству. По данным ведомства, только в субботу высота выпавшего снега составила 3,3 сантиметра. В результате за выходные с городских дорог вывезли 5,8 тыс. кубометров снега.

«Проезжая часть и тротуары были обработаны 176 м3 солевого раствора и почти 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси – самого эффективного средства для борьбы с гололедицей», — рапортовал комитет.

С утверждением о «самом эффективном средстве» согласны далеко не все петербуржцы. Долго искать недовольные комментарии горожан не приходится – мнение они высказывают прямо в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте», под новостями об уборке.

Как отметила жительница Приморского района, реагенты превратили снег на улицах Савушкина, Дибуновской, Школьной и Покрышева в жижу – ее в результате тракторы с щетками разбросали к жилым домам.

Недовольны уборкой остались жители Петроградского района, где гололедицу оставили на тротуарах.

«Последствия уборки в Пушкинском районе испытали на себе – там, где прошлась техника со щетками – там каток, а там, где по разным причинам никто не убирал, было чисто и не скользко. Щетками шикарно тротуары отполировали, разве что на коньках танцевать», — заметила одна из пользовательниц.

Метод уборки удивил и жителей Московского района. Так, по словам местной жительницы, от снега на улице Ленсовета для чего-то очистили газон.

На гололедицу также успели пожаловаться и жители центра Петербурга.

«XXI век, а мы так и не научились грамотно убирать один сантиметр снега», — сделал вывод об уборке в выходные петербуржец.

Ранее gazeta.spb.ru неоднократно писала о том, что большинство петербуржцев не одобряют зимнюю уборку с использованием реагентов. «Двойку» жители Северной столицы поставили и уборке первого в этом году снега.

Отметим, что комитет по благоустройству возглавляет Сергей Малинин, а работу ведомства курирует вице-губернатор Николай Бондаренко.