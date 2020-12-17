Ученые рассказали, чем опасны узкие коридоры во время пандемии коронавируса

Они отметили, что такие помещения способствуют стремительному распространению инфекции.

Ученые Американского института физики рассказали, чем опасны узкие коридоры во время пандемии коронавируса. Они выяснили, что воздушные потоки в таких помещениях способствуют распространению инфекции от чихающего или кашляющего человека. Об этом говорится в журнале Physics of Fluids.

В том случае, если люди в коридоре идут быстро, то воздушные потоки переносят капли с вирусом на большое расстояние. Таким образом, болеющий человек словно оставляет позади себя «след» из капель. Из-за этого могут заболеть дети или люди невысокого роста.

Эксперты советуют тщательно соблюдать социальную дистанцию в узких коридорах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге зафиксировано 3763 новых случая коронавируса.