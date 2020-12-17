Ученые рассказали, чем опасны узкие коридоры во время пандемии коронавируса

Ученые рассказали, чем опасны узкие коридоры во время пандемии коронавируса
В таких помещениях стоит тщательнее соблюдать социальную дистанцию. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Они отметили, что такие помещения способствуют стремительному распространению инфекции.

Ученые Американского института физики рассказали, чем опасны узкие коридоры во время пандемии коронавируса. Они выяснили, что воздушные потоки в таких помещениях способствуют распространению инфекции от чихающего или кашляющего человека. Об этом говорится в журнале Physics of Fluids.

В том случае, если люди в коридоре идут быстро, то воздушные потоки переносят капли с вирусом на большое расстояние. Таким образом, болеющий человек словно оставляет позади себя «след» из капель. Из-за этого могут заболеть дети или люди невысокого роста.

Эксперты советуют тщательно соблюдать социальную дистанцию в узких коридорах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге зафиксировано 3763 новых случая коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус пандемия ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сьяновских каменоломнях под Москвой пропали 8 детей-спортсменов
Путин озвучил условие для индексации пенсий работающим пенсионерам
За два часа на Госуслугах зарегистрировали более 100 тысяч заявок на ...
В пятницу жителям Петербурга обещают мокрый снег и нулевую температуру
Власти Петербурга для борьбы с пробками хотят использовать японские технологии
Более 100 тыс. россиян запросили «новогодние» выплаты для детей
В 2020 году в Петербурге благоустроили более 200 дворов и 30 общественных ...
С 28 декабря между Петербургом и Тихвином запустят «Ласточки»