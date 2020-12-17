Власти Петербурга для борьбы с пробками хотят использовать японские технологии

От японских коллег петербургские специалисты планируют перенять опыт внедрения легкорельсового транспорта, который не стоит в пробках и не мешает движению автомобилей, автобусов и троллейбусов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

От японских коллег петербургские специалисты планируют перенять опыт внедрения легкорельсового транспорта, который не стоит в пробках и не мешает движению автомобилей, автобусов и троллейбусов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Северной столице состоялась видеоконференция, посвященная проекту «Умный город», над которым работают российские и японские специалисты. На мероприятии обсуждался вопрос применения опыта иностранных коллег для решениях транспортных проблем в Петербурге.

Известный факт, что в городе на Неве проблема дорожного движения стоит очень остро: петербуржцы страдают от пробок, при этом общественный транспорт пользуется низким спросом. Кроме того, на узких центральных улицах постоянно скапливаются автомобили. Также наблюдаются проблемы с парковкой и перегрузка дорог на въезде в Петербург в утреннее и вечернее время.

Предполагается, что улучшить ситуацию поможет развитие внеуличного транспорта и инфраструктуры: создание пересадочных узлов, формирование приоритета общественного транспорта и выключение пригородных электричек в городскую систему транспортного сообщения. Кроме того, планируется с 2022 года в Северной столице создадут единые условия проезда, сократят число маршрутов, дублирующих друг друга, а освободившийся транспорт «бросят» на поддержку наиболее загруженных линий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на фоне пандемии COVID-19 пассажиропоток в петербургском общественном транспорте снизился на 35%.