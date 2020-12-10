Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился на 35% на фоне пандемии COVID-19

В четверг, 10 декабря, в комитете по транспорту заверили, что, несмотря на снижение пассажиропотока, объемы движения «наземки» останутся прежними.

C октября текущего года число пассажиров, перевозимых автобусами, троллейбусами и трамваями, снизилось на 35%, а в метро сокращение пассажиропотока и вовсе составило 37-39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество подвижных составов городских и пригородных маршрутов остается неизменным.

В будние дни на улицы Петербурга выходят 3 215 транспортных средств: 1 463 автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс», 747 автобусов частных перевозчиков, а также 985 трамваев и троллейбусов и 20 «Чижиков». Более того, количество троллейбусов на рейсах увеличилось на 10 единиц по сравнению с началом осени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ноябре в Петербурге открылись зимние маршруты наземного общественного транспорта.