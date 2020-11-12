Сезонные зимние маршруты откроются в Петербурге в ноябре

Сезонные зимние маршруты откроются в Петербурге в ноябре
Открываются сезонные зимние маршруты. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице произойдут изменения в общественном транспорте в ноябре. Закрываются сезонные летние автобусные маршруты и открываются, – соответственно зимние.

Как сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 13 ноября возобновляют свое движение по маршрутам города сезонные зимние автобусы №469А и №475А.

Напомним, что автобус №469А двигается от станции метро «Улица Дыбенко» до поселка Приладожский. А маршрут №475А проложен от Заводского проспекта Колпино до поселка Приладожский.

Кроме этого, жителей города оповещают о закрытии летних маршрутов в ноябре. Сезонные автобусы №469, 488, 475, 555 перестанут ходит по улицам города или изменят свой график.

Так с 9 ноября автобус № 469 будет работать по пятницам и выходным дням. А автобус №488 с 13 ноября будет ходить только в субботу и воскресенье.

Тоже самое коснется и автобуса №475, который с 13 ноября будет осуществлять поездки по выходным. Маршрут №555 и вовсе закрывается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге утвердили стандарт качества для общественного транспорта.

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