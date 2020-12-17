За два часа на Госуслугах зарегистрировали более 100 тысяч заявок на новогодние «детские» выплаты

Если предыдущие пособия не оформлялись, либо указанный ранее счет был закрыт, то для получения выплаты нужно подать заявление на портале Госуслуг. Фото: pixabay

Если предыдущие пособия не оформлялись, либо указанный ранее счет был закрыт, то для получения выплаты нужно подать заявление на портале Госуслуг. Фото: pixabay

В четверг, 17 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что все семьи с детьми до 8 лет получат новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Заявки на получение социальных выплат через портал госуслуг за два часа подали более 100 тысяч россиян. При этом в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отмечают, что тем, кто ранее оформлял получение «детских» выплат, деньги перечислят автоматически в случае, если возраст ребенка подходит под указанные критерии.

По данным Министерства финансов РФ, новогодние выплаты коснутся более 14,7 миллионов детей. На эти цели из резервного фонда будет направлено порядка 73,5 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продлили дополнительные выплаты социальным работникам, трудящимся в период пандемии COVID-19.