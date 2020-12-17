Полиция Петербурга проверяет факт похищения мужчины на Дачном проспекте из-за долгов

В четверг, 17 декабря, правоохранительные органы Северной столицы получили информацию о конфликте между несколькими мужчинами у дома №18 по Дачному проспекту в Кировском районе города.

Оперативно прибывшие к месту происшествия полицейские и росгвардейцы задержали четверых мужчин, 27, 31, 32 и 38 лет — всех участников конфликта забрали в отдел. Как выяснилось, трое якобы коллекторов напали на 32-летнего директора одной из коммерческих фирм.

По словам пострадавшего, «коллекторы» силой усадили его в салон «Киа» и требовали вернуть 700 тысяч рублей долга, угрожая расправой. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину, по заверениям очевидца, пытались похитить прямо из ресторана. При этом полиция опровергла факт похищения, а также информацию о введении плана «Перехват» для поимки преступников.