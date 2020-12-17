Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали еще 72 пациента

В течение суток 17 декабря в Москве, по сообщению оперативного штаба, жертвами новой коронавирусной инфекции стали еще 72 человека.

Накануне погибло еще 76 пациентов. Таким образом, общее количество летальных случаев в столице с начала пандемии выросло до 10 243. Отметим, что в Петербурге скончались 6 529 пациентов с подтвержденным COVID-19. В целом по России за десять месяцев панами умерли от коронавируса более 48 тысяч человек.

Нарастающим итогом на территории РФ выявлено свыше 2,71 млн случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом успешно вылечились от COVID-19 более 2,16 млн человек. Всего в мире количество заражений приближается к 75 миллионам человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 763 случая инфицирования COVID-19.