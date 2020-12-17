Стены петербургского СИЗО-5 украсили копиями женских портретов из Русского музея

Аналогичная галерея работала в СИЗО-1 в 2014 году. Фото: пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Аналогичная галерея работала в СИЗО-1 в 2014 году. Фото: пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В СИЗО №5 на Арсенальной улице открылась выставка «Женские образы в русском изобразительном искусстве». Камеры заключенных украсили репродукции работ Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Михаила Нестерова и других великих художников.

Экспозиция является частью проект арт-терапии, которая направлена на психологическую адаптацию и культурное воспитание заключенных. Заместитель главы Русского музея Анна Цветкова отмечает, что в учреждении стараются предоставить возможность любоваться искусством для всех категорий граждан, включая тех, что однажды оступились в жизни.

Кроме того, в рамках арт-терапии самим осужденным предлагается расписать пространство СИЗО и прогулочные площадки по эскизам, ранее нанесенным на стены художником Гарри Зухой (настоящее имя — Игорь Сукманский), передает Интерфакс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эрмитаже открылась масштабная выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Рафаэля.