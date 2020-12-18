В Петербурге вооруженный грабитель вынес из банка почти полмиллиона

Разбойное нападение на банк совершено во Фрунзенском районе Петербурга.

Злоумышленник, угрожая кассирше предметом похожим на пистолет, забрал 450 тыс. рублей и скрылся. Инцидент произошел в 14:46 в четверг, 17 декабря.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение от сотрудника безопасности о разбойном нападении в офисе банка ПАО «Банк Восточный», расположенном на улице Белы Куна, дом №6, корпус 1.

По предварительным данным, в помещение офиса банка вошел неизвестный и, угрожая предметом похожим на пистолет, он потребовал передать ему деньги. Он скрылся на автомобиле Volkswagen. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская полиция задержала злоумышленников, ограбивших местного жителя во время застолья у него в квартире. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, все произошло 12 декабря в квартире дома на проспекте Славы, что во Фрунзенском районе Петербурга.