Как получить новогодние детские выплаты — инфографика Gazeta.SPb

Владимир Путин анонсировал и тут же подписал указ о выплате детям новых пособий. Фото: unsplash

Владимир Путин анонсировал и тут же подписал указ о выплате детям новых пособий. Фото: unsplash

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 5 тысяч рублей на каждого ребенка семьям с детьми до семи лет включительно. Gazeta.SPb рассказывает, что нужно сделать, чтобы их получить.

Новую выплату в 5 тысяч рублей зачислят автоматически. То есть никаких заявлений не понадобится. Речь о семьях, которым уже отправляли детские доплаты летом. Деньги Пенсионный фонд России (ПФР) направит на основании имеющихся у него документов и сведений. Тем, кто ранее не получал пособий, нужно обратиться в ПФР или подать соответствующее заявление на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Отметим, что точная дата, до которой должны перевести средства, пока не известна. Однако, завершая большую пресс-конференцию, Владимир Путин отметил, что деньги поступят до Нового года.

Новая выплата в 5 тысяч рублей полагается всем семьям с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Финансовая поддержка предназначена для 16 млн ребятишек.

Напомним, новогоднюю выплату президент анонсировал в четверг, 17 декабря, в ходе своей традиционной пресс-конференции. Такое решение, по его словам, было принято в связи с отменой из-за пандемии коронавируса детских елок и других мероприятий.

«Посоветовался с правительством, с администрацией президента. Мы договорились о том, что мы сделаем нашим детям небольшой подарок: всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по 5 тысяч рублей каждому ребенку», — сказал он.