Вышел или не вышел: в Петербурге разразились споры о плато по коронавирусу

В Петербурге спорят, вышел ли город на плато по коронавирусу. В Смольном, где уже неоднократно говорили «о некотором сформировавшемся плато», теперь считают, что делать выводы рано. Отдельные специалисты при этом полагают, что город на плато уже вышел.

О выходе на плато заговорили в региональном управлении Роспотребнадзора. Как заявила главный санитарный врач Наталия Башкетова, Петербург достиг нужных значений, однако обстановка в городе остается напряженной.

По ее словам, несколько дней подряд в городе стабильно фиксируют порядка 3,7 тыс. новых случаев заболевания, что свидетельствует о выходе на плато.

В городском комитете по здравоохранению с таким утверждением не согласились. Там заявили, что плато надо определять не по числу новых заболевших, а по числу госпитализаций. Последний же показатель, судя по предыдущей неделе, только растет.

Еще одну точку зрения представил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его словам, Петербург входит на плато — в ближайшее время показатели смертности снизятся до 15%.

Между тем, Смольный, который сейчас опровергает выход на плато, уже говорил о достижении показателей. Дважды о «некотором сформированном плато» в ноябре и декабре сообщал вице-губернатор Евгений Елин.

Как писала gazeta.spb.ru, весной этого года о выходе Петербурга на плато также говорили долго. Нужных показателей город достиг только в июне.

Отметим, что петербургские ученые также разошлись во мнении о том, когда в Северной столице наступит пик пандемии новой коронавирусной инфекции. Одни обещали – к середине ноября, а другие – к февралю.