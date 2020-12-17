Путин анонсировал увеличение поддержки семей с детьми в 2021 году

Путин анонсировал увеличение поддержки семей с детьми в 2021 году
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что в следующем году в стране могут увеличить поддержку семей с детьми до 7 лет.

Размер детских выплат будет увеличен в том случае, если не во всех семьях уровень дохода будет дотягивать до одного прожиточного минимума. Тогда власти будут платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка, уточнил президент.

В России программа такой поддержки распространяется на семьи с детьми в возрасте до 7 лет. При этом для семей с детьми от 0 до 1,5 лет; от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет предусмотрены разные меры.

Семьям с детьми от 0 до 1,5 лет выплатят пособие в размере одного прожиточного минимума на ребенка, в случае если родители получают меньше двух прожиточных минимумов на человека.

Семьи с детьми от 1,5 до 3 лет получат столько же, но средства пойдут из маткапитала.

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, которые в месяц получают меньше одного прожиточного минимума на человека, могут получить выплату в размере половины прожиточного минимума на каждого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бездомные в Петербурге дождутся соцвыплат на детей.

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