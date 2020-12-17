Скандал с Дзюбой, невежливый чиновник и дистанционка: о чем спросили Путина

Gazeta.SPb рассказывает, какие вопросы о Петербурге и Ленобласти во время большой пресс-конференции 17 декабря поднял президент РФ Владимир Путин.

Внутренний туризм

Внешние границы России из-за пандемии коронавируса пока закрыты. Владимир Путин подчеркнул, что такие меры приняты не для того, чтобы ограничить граждан в передвижении, а чтобы позаботиться об их здоровье.

«Уровень загрузки «ковидных» коек в стране в целом где-то 85%, а в Петербурге больше — с этим связано, с необходимостью защиты жизни и здоровья петербуржцев. Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты», — резюмировал он.

Северная столица — это магнит для туристов, заявил Владимир Путин и посоветовал всем россиянам обязательно когда-нибудь посетить наш город.

Напомним, вице-губернатор Евгений Елин просил россиян сейчас воздержаться от поездок в город на Неве: «Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году». После чего он признался, что Петербург намеренно снижает свою туристическую привлекательность. Так, с 30 декабря по 10 января введен запрет на посещение музеев, театров, выставок, концертов и т.д. Кроме того, с 30 декабря по 3 января должны прекратить свою работу кафе и рестораны. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепиту разрешается принимать посетителей только до 19:00.

Ситуация с интимным видео Дзюбы

Случай с утечкой в Сеть видео интимного характера с участием нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы Владимир Путин назвал «хорошим уроком» для футболиста. Подобное, по мнению президента, «для публичных людей неизбежно». Однако, добавил руководитель государства, такие вещи не должны отражаться на профессиональной деятельности, а влезать в личную жизнь человека просто недостойно.

«Чиновник-хам» из Ленинградской области

На столе у Владимира Путина было много обращений от россиян, некоторым из которых он уделил особое внимание. Среди таких оказалось сообщение от жителя Волосовского района Ленобласти, пожаловавшегося на хамство местного чиновника.

«Путин обещал — у него и спрашивайте», — зачитал президент и пообещал обратиться по этому поводу к губернатору региона.

Реакция не заставила себя долго ждать. Пресс-служба администрации Ленинградкой области сообщила, что Александр Дрозденко намерен направить в адрес руководства территориального отделения Пенсионного фонда, чей сотрудник, как выяснилось, повел себя неподобающим образом по отношению к инвалиду, соответствующее обращение.

Дистанционное обучение

Вопросов относительно образования во время пресс-конференции поступило много. В частности, речь зашла и об онлайн-обучении.

«У нас с вами по стране 39,9 тыс. школ. И только 2% из них работают в онлайне. Часть небольшая — на смешанной системе, большая часть — в обычном режиме. В высшей школе в основном рекомендовано перейти на систему онлайн-образования», — отметил Владимир Путин.

Среди проблем, с которыми столкнулись школы и семьи, глава государства выделил нехватку необходимого оборудования и интернет-соединения. «Есть такие сложности, особенно в небольших населенных пунктах, — сказал он. — Что мы собираемся делать. В 2021 году все школы РФ должны получить доступ к скоростному интернету. Часть уже сейчас оборудована. По высшей школе. Дважды мы — в июле и осенью — поддерживали высшие учебные заведения, выдавали им соответствующие финансовые ресурсы для поддержания их работы в системе «онлайн».

Затронув тему качества образования, Владимир Путин подчеркнул, что онлайн-формат никогда не заменит прямого контакта студента или школьника с преподавателем. Однако сама система, по его словам, будет развиваться. «Это востребовано, это стало частью нашей жизни и не нужно этого бояться», — сказал президент.

Напомним, в Петербурге у школьников есть возможность заниматься в смешанном формате, который вице-губернатор Ирина Потехина назвала «хорошей подушкой безопасности» для всех в период пандемии коронавируса.

Отметим, что в этом году завершающая пресс-конференция Владимира Путина длилась 4,5 часа. За это время удалось осветить множество тем, касающихся и экономики страны, и ее внешнеполитических связей и т.д. В заключение президент анонсировал еще одну меру поддержки семей с детьми: к Новому году на каждого ребенка до 7 лет будут выделены по 5 тыс. рублей.