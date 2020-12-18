Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Кировском

В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате двое погибли и пятеро человек пострадали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент произошел в четверг, 17 декабря, в 15:34 на 58 километре автотрассы А-120 «Кировск — Мга — Гатчина». По предварительной информации, находившийся за рулем Daewoo Nexia 21-летний гражданин Узбекистана, выехал на полосу встречного движения и врезался в Chevrolet Lanos, за рулем которой был находился 35-летний житель поселка Сяськелево.

В результате происшествия погибли двое — водитель Chevrolet Lanos и пассажир Daewoo Nexia.

Водитель Daewoo Nexia и второй его пассажир получили травмы. Кроме того, пострадали три пассажира другой иномарки. Возбужденно уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лобовом столкновении под Гатчиной сегодня днем погибли два человека. Еще нескольких участников аварии пришлось госпитализировать. Среди пострадавших двое детей.