Под Гатчиной два человека погибли в лобовом ДТП

В Гатчинском районе Ленинградской области два легковых автомобиля попали в лобовое ДТП. Жертвами аварии стали два человека, еще пятеро, в том числе двое детей, госпитализированы.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», все произошло 17 декабря в 15:30 на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в районе деревни Войсковицы. Там столкнулись встречные автомобили «Дэу Нексия» и «Шевроле Лагос». На месте происшествия работают правоохранительные органы.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в аварии погибли водитель «Дэу» и пассажир «Шевроле». В первой иномарке также пострадали женщина и двое детей. Из второй иномарки госпитализировали водителя и другого пассажира, они в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Литовской сбили пешехода: женщина пыталась перебежать дорогу.