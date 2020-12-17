Под Гатчиной два человека погибли в лобовом ДТП

Под Гатчиной два человека погибли в лобовом ДТП
ДТП произошло в Гатчинском районе Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Гатчинском районе Ленинградской области два легковых автомобиля попали в лобовое ДТП. Жертвами аварии стали два человека, еще пятеро, в том числе двое детей, госпитализированы.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», все произошло 17 декабря в 15:30 на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в районе деревни Войсковицы. Там столкнулись встречные автомобили «Дэу Нексия» и «Шевроле Лагос». На месте происшествия работают правоохранительные органы.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в аварии погибли водитель «Дэу» и пассажир «Шевроле». В первой иномарке также пострадали женщина и двое детей. Из второй иномарки госпитализировали водителя и другого пассажира, они в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Литовской сбили пешехода: женщина пыталась перебежать дорогу.

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