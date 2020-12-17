На Литовской сбили пешехода: женщина пыталась перебежать дорогу

На Литовской сбили пешехода: женщина пыталась перебежать дорогу
Пострадавшую госпитализировали. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии ничего не сообщается.

В Калининском районе сегодня, 17 декабря, произошла серьезная авария с участием пешехода. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Литовской улице – женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, когда на нее наехала легковушка. Судя по всему, водитель не успел отреагировать на появление пешехода. Горожанка получила травмы и была госпитализирована.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге похитили человека на Дачном проспекте, введен план «Перехват».

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