На Литовской сбили пешехода: женщина пыталась перебежать дорогу

Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии ничего не сообщается.
В Калининском районе сегодня, 17 декабря, произошла серьезная авария с участием пешехода. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на Литовской улице – женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, когда на нее наехала легковушка. Судя по всему, водитель не успел отреагировать на появление пешехода. Горожанка получила травмы и была госпитализирована.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге похитили человека на Дачном проспекте, введен план «Перехват».